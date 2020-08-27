Мнение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова в программе наших коллег "Ничего личного"

Беларусь не пошла по пути разрушения всего, что осталось нам в наследство от Советского Союза, создав на этой базе высококонкурентные на сегодняшний день предприятия. Таким образом, нам удалось поднять экономику и сохранить курс социально ориентированного государства. Именно этот производственный и технологический ресурс позволяет нам быть независимыми сегодня. И именно поэтому оппоненты всячески пытаются давить на промышленный сектор.

Вот мнение бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, которое он высказал в программе наших коллег "Ничего личного".



