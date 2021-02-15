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Ольга Луцко о развитии инфраструктуры в малых городах

В Беларуси много делается для развития инфраструктуры в малых городах. В том числе создаются перспективные предприятия. Мнение директора Туровского молочного комбината (видео).

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