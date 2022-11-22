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Мнение эксперта об инциденте с падением ракеты в Польше
Неудобных вопросов по поводу падения украинской ракеты на территории Польши до сих пор больше, чем ответов. По понятным причинам, многие вещи Западом не озвучиваются, это связано и с войной в медиапространстве. Однако большинство экспертов сходятся в одном - этот инцидент необходимо рассматривать как намеренную провокацию и очередной информационный повод для дискредитации России.
Николай Бузин, профессор, доктор военных наук:
Это может быть и техническая составляющая, и ошибка наведения. Нельзя исключать вариант, что это была провокация. Поскольку ставки в украинском конфликте постоянно повышаются, сегодня необходимость стянуть в этот процесс максимальное количество государств просматривается однозначно. Необходимо отметить здравую позицию США и их руководителей, которые в данной ситуации заявил, что доказательств применения Россией ракет по территории Польши нет. Это дает возможность для диалога и расследования.
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