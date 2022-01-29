Мнение экспертов о Послании Президента Беларуси

Как любой гражданин Беларуси, мы заинтересованы в суверенитете нашей страны, в развитии всех социальных благ, в сохранении исторического наследия. И, конечно же, очень важным моментом является новая норма, которая в Конституции, возможно, будет прописана, если за нее проголосуют - о защите персональных данных.

Валентина Тимошук, председатель Брестского городского объединения профсоюзов