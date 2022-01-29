3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мнение экспертов о Послании Президента Беларуси
Послание Президента широко обсуждается в обществе. Большой разговор буквально поминутно на цитаты разбирают на просторах интернета. Эмоциями и впечатлениями делятся приглашенные участники.
Как любой гражданин Беларуси, мы заинтересованы в суверенитете нашей страны, в развитии всех социальных благ, в сохранении исторического наследия. И, конечно же, очень важным моментом является новая норма, которая в Конституции, возможно, будет прописана, если за нее проголосуют - о защите персональных данных.
Посыл "сильные регионы - сильная страна" тоже находит отклик в обществе. Естественно, мы прекрасно понимаем: если мы не создадим рабочих мест и условия жизни в агрогородках, маленьких населенных пунктах районов, мы не сможем поддерживать тот уровень сельхозпроизводства и сохранить людей на земле.
На самом деле очень зарядился этим позитивом. Меня очень смотивировали слова нашего Президента по поводу поддержки молодежи - какая цель отводится в становлении будущего именно для молодежи.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все