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Мнение экспертов о Послании Президента Беларуси

Послание Президента широко обсуждается в обществе. Большой разговор буквально поминутно на цитаты разбирают на просторах интернета. Эмоциями и впечатлениями делятся приглашенные участники.

Как любой гражданин Беларуси, мы заинтересованы в суверенитете нашей страны, в развитии всех социальных благ, в сохранении исторического наследия. И, конечно же, очень важным моментом является новая норма, которая в Конституции, возможно, будет прописана, если за нее проголосуют - о защите персональных данных.
Валентина Тимошук, председатель Брестского городского объединения профсоюзов
Посыл "сильные регионы - сильная страна" тоже находит отклик в обществе. Естественно, мы прекрасно понимаем: если мы не создадим рабочих мест и условия жизни в агрогородках, маленьких населенных пунктах районов, мы не сможем поддерживать тот уровень сельхозпроизводства и сохранить людей на земле.
Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома
На самом деле очень зарядился этим позитивом. Меня очень смотивировали слова нашего Президента по поводу поддержки молодежи - какая цель отводится в становлении будущего именно для молодежи.
Дмитрий Стогначев, председатель Молодежного совета при Гомельском областном Совете депутатов

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