Мнение: Государство очень большое внимание уделяет пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам

Юрий Гапоненко, в 1986 г. дежурный помощник начальника спецкомендатуры Хойникского РОВД, в спецрепортаже АТН "Будем жить!" рассказал, что авария на Чернобыльской АЭС разделила жизнь на до и после: "Ведь после аварии, естественно, все сократилось, а еще больше потом отразился распад Советского Союза. Но уверенность появилась тогда, когда Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко беседовал с людьми. Была такая обстоятельная беседа, и он сказал, что надо все сделать, чтобы на этой земле люди жили. И мы тогда поняли, что не останемся в обиде. Поверили в его слова, и это сбывается. Мы видим наяву".

Виктор Васькевич, в 1986 г. заведующий общим отделом Хойникского райкома КПБ, присутствовал при этих визитах: "Люди в основном благодарили за то, что Президент, не боясь, приезжает в чернобыльскую зону". После приезда, вспоминает Виктор, оказывалась какая-то помощь, разрабатывались соответствующего рода программы, которые имели финансирование для того, чтобы развивались сельское хозяйство, инфраструктура, и в целом для того, чтобы люди жили и как-то строили свое будущее.

"Что нам рассказывают про эти места? Что здесь, может быть, не очень приятно и даже страшно, а в итоге ничего страшного. Здесь даже иногда люди добрее, проще, намного проще. Им нам просто здесь живется", - отмечает Анна Костюк, в 1986 г. воспитанница детского сада ПГТ Полесское Киевской области.

Я работала в Гомеле в госпитале для инвалидов Отечественной войны, но корни все-таки зовут сюда. Я с сыном переехала сюда в 2006 году. И в Брагинской больнице я уже 18 лет работаю. Наше государство очень большое внимание уделяет пострадавшим районам. Светлана Солдатенко, в 1986 г. ученица Комаринской средней школы

Когда началось благоустройство дорог и начала проводиться газификация на территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского района, отмечает Юрий Гапоненко, люди уже были уверены в том, что здесь, на этой земле, они нужны.