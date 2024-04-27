3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Мнение: Государство очень большое внимание уделяет пострадавшим от аварии на ЧАЭС районам
Юрий Гапоненко, в 1986 г. дежурный помощник начальника спецкомендатуры Хойникского РОВД, в спецрепортаже АТН "Будем жить!" рассказал, что авария на Чернобыльской АЭС разделила жизнь на до и после: "Ведь после аварии, естественно, все сократилось, а еще больше потом отразился распад Советского Союза. Но уверенность появилась тогда, когда Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко беседовал с людьми. Была такая обстоятельная беседа, и он сказал, что надо все сделать, чтобы на этой земле люди жили. И мы тогда поняли, что не останемся в обиде. Поверили в его слова, и это сбывается. Мы видим наяву".
Виктор Васькевич, в 1986 г. заведующий общим отделом Хойникского райкома КПБ, присутствовал при этих визитах: "Люди в основном благодарили за то, что Президент, не боясь, приезжает в чернобыльскую зону". После приезда, вспоминает Виктор, оказывалась какая-то помощь, разрабатывались соответствующего рода программы, которые имели финансирование для того, чтобы развивались сельское хозяйство, инфраструктура, и в целом для того, чтобы люди жили и как-то строили свое будущее.
"Что нам рассказывают про эти места? Что здесь, может быть, не очень приятно и даже страшно, а в итоге ничего страшного. Здесь даже иногда люди добрее, проще, намного проще. Им нам просто здесь живется", - отмечает Анна Костюк, в 1986 г. воспитанница детского сада ПГТ Полесское Киевской области.
Я работала в Гомеле в госпитале для инвалидов Отечественной войны, но корни все-таки зовут сюда. Я с сыном переехала сюда в 2006 году. И в Брагинской больнице я уже 18 лет работаю. Наше государство очень большое внимание уделяет пострадавшим районам.
Когда началось благоустройство дорог и начала проводиться газификация на территории Хойникского, Брагинского и Наровлянского района, отмечает Юрий Гапоненко, люди уже были уверены в том, что здесь, на этой земле, они нужны.
Смотрите спецрепортаж АТН"Будем жить!"ЗДЕСЬ.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ