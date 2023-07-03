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Мнение: именно с Полоцка началась история нашей страны
О Полоцке с любовью и уважением рассказывает о жизни в милом сердцу уголке его жители.
Один из них преподаватель Полоцкого лесного колледжа Николай Марченко. Вся его жизнь связана с самым древним городом Беларуси.
Полоцк, расположенный на берегу Западной Двины, называют колыбелью белорусской государственности. Город дал миру плеяду видных деятелей.
Сегодня это современный промышленный, культурный и образовательный центр. Полочане уверены: здесь бьется сердце Беларуси.
У каждого белорусского города есть своя история, но именно с Полоцка началась история нашей страны. О Полоцке написано много книг и сказаний, каждый школьник, открывая книгу по истории Беларуси, начинает ее с Полоцка. Ведь это земля великих князей Рогволода, Всеслава. Это фактически город - музей под открытым небом. Здесь огромное количество памятников, храмов. Проходя по центру города, можно увидеть уникальный в своем роде памятник букве "У нескладовай", которая есть только в нашем, белорусском, языке, что еще раз подчеркивает, что "ад Полацка пачаўся свет". Ни одна экскурсия по нашему городу не обходится без посещения жемчужины белорусской земли. Конечно же, это Софийский собор, ведь это первый каменный храм на территории Беларуси. А рядом с ним установлен памятник - Борисов камень, который поднят с реки Западная Двина. У нас существует поверье, что если загадать желание, прикоснуться к камню и обойти вокруг него три раза, желание обязательно сбудется. Ныне Софийский собор как культовое сооружение не действует. Сейчас здесь проходят концерты, фестивали органной музыки, ну и, конечно же, экскурсии. Хотя нет, богослужение один раз в год проводится: 5 июня в день памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Полоцк - это родина Франциска Скорины. Именно он дал белорусам печатное слово. В 1517 году он напечатал Библию на старобелорусском языке, чем увековечил свое имя. Памятники нашему земляку установлены в разных странах мира. В Полоцке, в его центральной части, его тоже можно увидеть.
"Полоцк - это не только культурный, образовательный, духовный центр, это еще и географический центр Европы. В 2008 году установлен знак, подтверждающий это. Вот именно здесь Полоцк и его географические координаты. И это не предположения, не догадки, это научно доказанный факт. Можно получить сертификат, что вы побывали в центре Старого Света. Прямо сейчас мы с вами находимся на Нижнепокровской улице. К слову, за последние сто лет улица практически не изменилась. И характер полочан остался прежним. Мы деловые и предприимчивые. Хотите прибавку к зарплате, тогда скорее в Полоцк к памятнику купцу с волшебной монеткой. Те, кто любит активный отдых, тоже могут найти себе занятие, ведь в городе организуется огромное количество байдарочных походов, и увидеть вечерний Полоцк - это что-то неописуемое. Город обладает невероятной энергетикой. Здесь приятно и спокойно находиться. Посетив город однажды, сюда хочется вернуться. Истоки белорусского суверенитета здесь, в древнем Полоцке. И я уверен, что это лучшее место на земле. И сейчас я говорю не только о своем городе - о своей стране", - добавилНиколай Марченко.
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