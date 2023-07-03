Мнение: именно с Полоцка началась история нашей страны

У каждого белорусского города есть своя история, но именно с Полоцка началась история нашей страны. О Полоцке написано много книг и сказаний, каждый школьник, открывая книгу по истории Беларуси, начинает ее с Полоцка. Ведь это земля великих князей Рогволода, Всеслава. Это фактически город - музей под открытым небом. Здесь огромное количество памятников, храмов. Проходя по центру города, можно увидеть уникальный в своем роде памятник букве "У нескладовай", которая есть только в нашем, белорусском, языке, что еще раз подчеркивает, что "ад Полацка пачаўся свет". Ни одна экскурсия по нашему городу не обходится без посещения жемчужины белорусской земли. Конечно же, это Софийский собор, ведь это первый каменный храм на территории Беларуси. А рядом с ним установлен памятник - Борисов камень, который поднят с реки Западная Двина. У нас существует поверье, что если загадать желание, прикоснуться к камню и обойти вокруг него три раза, желание обязательно сбудется. Ныне Софийский собор как культовое сооружение не действует. Сейчас здесь проходят концерты, фестивали органной музыки, ну и, конечно же, экскурсии. Хотя нет, богослужение один раз в год проводится: 5 июня в день памяти Преподобной Евфросинии Полоцкой. Полоцк - это родина Франциска Скорины. Именно он дал белорусам печатное слово. В 1517 году он напечатал Библию на старобелорусском языке, чем увековечил свое имя. Памятники нашему земляку установлены в разных странах мира. В Полоцке, в его центральной части, его тоже можно увидеть.

Николай Марченко, преподаватель Полоцкого государственного лесного колледжа