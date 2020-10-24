Мнение минчан из разных районов Минска

Обстановку на выходных вновь накаляют телеграм-каналы со своими планами и анонсами. А ведь белорусам, которые работают изо дня в день, хочется в уикенд отвлечься от негатива. А к разным призывам, например, не выйти на производства в понедельник, предлагают относиться рассудительно. Таким мнением делятся минчане из разных районов Минска.