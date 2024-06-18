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Мнение: На обновленной площади Восстания в Гомеле будет царить особая энергетика
Обновленная площадь Восстания в Гомеле станет одним из символов неугасающей памяти о событиях Великой Отечественной войны. Такое мнение высказалвоенный комиссар Гомельской области, член Совета Республики Андрей Кривоносов, сообщает БЕЛТА.
В Гомеле завершается реконструкция площади Восстания с созданием новой локации в память жертв геноцида белорусского народа. "В 1941-1943 годах в этой части Гомеля располагался центральный пересыльный лагерь для советских военнопленных Дулаг-121. Здесь содержались не только участники войны, но и простые граждане, родственники партизан, дети. Лагерь был организован в помещениях бывших конюшен - без окон, пола, потолка. В этом непригодном для жизни месте фашисты морили голодом и холодом 30-35 тыс. военнопленных - из-за чрезмерной скученности люди не имели возможности даже стоять. Ежедневно в лагере умирало около 500 человек. Зимой смертность достигала тысячи человек в сутки - люди умирали от холода и истощения, ран и болезней, жестокого обращения. Не успевая избавляться от трупов, немцы обустроили несколько печей, где круглосуточно сжигались умерщвленные жертвы. Их хоронили здесь же, на территории лагеря. За два года существования Дулага-121 фашисты уничтожили более 110 тыс. советских граждан. Сегодня, в мирное время, сложно представить ужас пережитого. События тех лет кажутся немыслимыми. Это была не просто война за территорию, это был настоящий геноцид, целенаправленное уничтожение советского народа, стирание с лица земли целой нации, а вместе с ней и ее культуры, искусства, языка, религии", - подчеркнул Андрей Кривоносов.
По словам члена Совета Республики, в новое время в новой интерпретации идеи фашизма и геноцида возрождаются в современном, казалось бы, цивилизованном обществе. "Генетический" страх перед войной уходит вместе с нашими ветеранами. Сегодняшние дети не знают цену свободы, не понимают, как хрупок этот мир. Но завтра они станут народом, полноправными хозяевами своей земли. Вот почему так важно, не упуская ни минуты, прививать им правильные ценности, обучать правдивой, неискаженной истории, прививать гордость за своих предков - поколение победителей", - сказал он.
"Обновленная площадь Восстания станет одним из символов нашей неугасающей памяти, знаковым местом, куда гомельчане и гости города приведут своих детей и внуков, поведают им правду о войне, посидят на лавочке и вспомнят погибших родственников, поклонятся тем, кто выстрадал наше право на жизнь ценой своей собственной. Здесь будет царить особая энергетика - сама площадь станет своеобразным памятником истории, трагичной и поучительной. Ведь, как не раз отмечал наш Президент: "Только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу", - резюмировал он.
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