Мнение немцев о вмешательстве во внутренние дела Беларуси - Оливер Шнееман

О. Шнееман: На мой взгляд, Беларусь - свободная страна и может делать что хочет. А Германия не такая свободная, как Беларусь. Это все только думают, что она свободная, что у нас демократия и все отлично. Но, поверьте, я, живя в Германии, не думаю так. Германия не свободна. Люди там не так уж свободны. Я приехал сюда и могу гулять днем и ночью. И тут нет страха, нет агрессивных людей. Это невероятно! Это то, что я вижу в России, и здесь в Беларуси. Вот я и хочу пригласить своих соотечественников из Германии: приезжайте сюда и посмотрите!

М. Петрашко Какие?