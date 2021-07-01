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Мнение немцев о вмешательстве во внутренние дела Беларуси - Оливер Шнееман
Вмешательство во внутренние дела нашей страны, информационные атаки, санкционное давление и демонстративная активность войск НАТО у наших границ - целый арсенал орудий гибридной войны. Но готовы ли западные коллеги к зеркальному ответу? Оказалось, далеко не все жители Евросоюза разделяют официальную позицию еврочиновников. В Германии политиков призывают к диалогу, а не к санкционной перепалке. О мнениях немцев рассказал спикер по вопросам внешней политики партии "Немецкий центр" Оливер Шнееман.
Новый уровень давления
О. Шнееман: Да, конечно я это замечаю. Признаки, возможно, предстоящей новой войны. Санкции были объявлены 22 июня, спустя 80 лет после того, как Германия напала на СССР. И это еще хуже. И в Беларуси, и в России я замечаю, что все типы коммуникации между немцами, белорусами и русскими либо отрезаны, либо сведены к минимуму. Я и мои знакомые приезжаем в Беларусь за новыми коммуникациями, мы хотим мир и дружбу.
Готовы ли в ЕС к санкционному бумерангу?
Я думаю, это был бы эффект большого взрыва в Германии, если бы белорусская армия действовала также, как немецкая армия или НАТО, но у границ Германии или Украины. Да, это хороший вопрос. Нам стоило бы поменяться местами, представить, что бы произошло, если бы Беларусь или Россия делали бы то же самое, что делают НАТО, Европейский Союз и США. Например, ЕС были бы под санкциями России или Беларуси. Что бы случилось с нашими гражданами, стоит задуматься. Очень важный и хороший вопрос. Думаю, европейцы не обрадовались бы такому.
Насильственная демократия
Все, что западная демократия делает с другими странами, это неправильно. Мы не должны лезть в другие страны и нести им демократию. Думаю, стоит сначала посмотреть, что же таится в таких странах. Чаще всего, это сырая нефть и другие вещи в зоне интересов большой геополитики. И нужно искать выход. Думаю, нам стоит вернуться к истокам доктрин, деклараций ООН. Там прописаны основы человеческих взаимоотношений.
Политическая подоплека
Я действительно не понимаю, почему Германия и ЕС ведут себя таким образом. На это нет никаких причин. Я здесь, в Беларуси. И я не в тюрьме, я не умер. И у меня нет COVID-19. Я думаю, здесь совсем другие причины, почему Европейский союз действует путем угроз.
О. Шнееман: На мой взгляд, Беларусь - свободная страна и может делать что хочет. А Германия не такая свободная, как Беларусь. Это все только думают, что она свободная, что у нас демократия и все отлично. Но, поверьте, я, живя в Германии, не думаю так. Германия не свободна. Люди там не так уж свободны. Я приехал сюда и могу гулять днем и ночью. И тут нет страха, нет агрессивных людей. Это невероятно! Это то, что я вижу в России, и здесь в Беларуси. Вот я и хочу пригласить своих соотечественников из Германии: приезжайте сюда и посмотрите!
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