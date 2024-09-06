Мнение: новации в учебниках упростили подачу материала в школах Беларуси

Новации в учебных пособиях упростили подачу материала, не нарушив при этом принципов содержательности и преемственности. В этом уверены учителя-практики, которые на местах оценили внесенные дополнения.

Правки - работа коллектива авторов, однако, прежде чем попасть на парты учеников, обновленные пособия проходят общественное обсуждение среди педагогов: учителя-методисты со всех регионов вносят свои дополнения и предложения. Только после этого его отправляют в печать. Так было и с новым учебным пособием "История Беларуси в контексте Всемирной истории".

Переизданные учебные пособия получили учащиеся разных возрастов, начиная с 1-го класса. Для первоклашек новации пришли во "Введение в школьную жизнь" и буквари для учреждений с русским и белорусским языками обучения.