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Мнение: новации в учебниках упростили подачу материала в школах Беларуси
Новации в учебных пособиях упростили подачу материала, не нарушив при этом принципов содержательности и преемственности. В этом уверены учителя-практики, которые на местах оценили внесенные дополнения.
Правки - работа коллектива авторов, однако, прежде чем попасть на парты учеников, обновленные пособия проходят общественное обсуждение среди педагогов: учителя-методисты со всех регионов вносят свои дополнения и предложения. Только после этого его отправляют в печать. Так было и с новым учебным пособием "История Беларуси в контексте Всемирной истории".
Переизданные учебные пособия получили учащиеся разных возрастов, начиная с 1-го класса. Для первоклашек новации пришли во "Введение в школьную жизнь" и буквари для учреждений с русским и белорусским языками обучения.
Дополнения дали новую жизнь более десятку учебников. Авторы нашли единые подходы к структуре и навигации. Ввели рубрики, знаки и символы.
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