Мнение о проектах закона о Всебелорусском народном собрании и закона об изменении Избирательного кодекса можно высказать по 2 ноября

В Беларуси продолжается общественное обсуждение проектов закона оВсебелорусском народном собраниии закона об изменении Избирательного кодекса. Мнение о новых важных документах гражданам предложено высказать по 2 ноября.



Согласно проекту закона, Всебелорусское народное собрание является высшим представительным органом народовластия Беларуси, определяющим стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающим незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.



Алексей Егоров, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Появление этого органа существенным образом реформирует политическую систему с точки зрения субъектного состава, поскольку мы говорим, что в состав ВНС будут входить представители гражданского общества. Готовится специальный нормативный документ об основах гражданского общества. И там будут эти субъекты также определены. Это будут не только трудовые коллективы, не только граждане будут выдвигать своих кандидатов, но и, как мы говорим, уже новый институт гражданского общества. Общественное обсуждение инициировано Палатой представителей Национального собрания Беларуси. Предложения по содержанию законопроекта можно внести на Правовом форуме. Их обобщат и используют при дальнейшей доработке законопроектов.