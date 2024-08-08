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Мнение поляка, переехавшего в Беларусь: Польша - проект иностранных спецслужб, в том числе западных
Страна из прошлой эпохи - такой образ Беларуси создают в Польше. Какие страны диктуют условия нашей соседке, что известно в Польше о ситуации с мигрантами на границе и доходит ли информация о происходящем до населения, рассказал переехавший из Польши в Беларусь Бартоломей Гжелец.
"О Беларуси говорят как о несовременной стране, из прошлой эпохи. Говорят про диктатуру. Но есть ведь безвизовый режим, люди могут без проблем приехать сюда и увидеть своими глазами белорусское общество и все здешнюю красоту", - отметил молодой человек.
Польша - проект иностранных спецслужб, в том числе западных. Почему я так думаю? Стоит хотя бы посмотреть, с кем встречается наше руководство. Кто и в какие кабинеты приезжает из Израиля, Германии, Соединенных Штатов Америки, Великобритании. И тогда мы видим, какие лица встречаются с нашим руководством, какие следуют потом решения.
Но кому нужно, чтобы между поляками и белорусами не было дружбы, чтобы нагнеталась обстановка на границе? Бартоломей считает, что если общество принимает удар на эмоциональном уровне, то невозможно начать здраво мыслить. А такой подход называется когнитивной войной: "НАТО работает в этой перспективе, они в 2016 году опубликовали большой доклад, что у них это будет главный ресурс действия. Полякам промывают мозг, чтобы не было возможности разобраться, что происходит в реальном мире".
Миграционный вопрос в Польше существует только для того, чтобы выдвигать лозунг, что Беларусь плохая и использует мигрантов, чтобы форсировать границы Евросоюза. Наш парламент легализовал в приграничной зоне использование вооруженных сил.
По мнению Бартоломея, Польша как страна НАТО - неравноправный ее член, она используется только как площадка для натовских сил. "Ну, и, конечно, поляки как вооруженные силы - это пушечное мясо", - подытожил молодой человек.
Чем был удивлен поляк в нашей стране и что стало триггером для него, чтобы покинуть родные места? Что думают простые поляки о миграционной политике своей страны и что говорят об усилении блока НАТО? Ответы на все вопросы смотрите в новом выпуске "Актуального интервью".
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