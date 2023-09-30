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К чему приведет обострение внутренней борьбы в Польше и какие новые стены выстроят у границ Беларуси
Официальная Варшава утопает в политических скандалах. На этом фоне народная поддержка правящей партии "Право и справедливость" стремительно угасает. Команда Качиньского в борьбе за каждое кресло на предстоящих выборах готова на самые отчаянные действия.
Эксперты уверены в предстоящих фальсификациях, в ход идут самые грязные политические технологии.
"ПиС" продает собственным избирателям чувство страха в лице внешнего врага, а параллельно забалтывает общество надуманными вопросами референдума. Почему Беларусь для польской элиты агрессор? К чему приведет обострение внутренней борьбы в Польше, какие новые стены выстроят у границ Беларуси и что скрывается за амбициями политиков, смотрите в ток-шоу "Речь Посполитая IV. Реванш" в четверг, 5 октября, после "Панорамы".
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