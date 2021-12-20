Мнение ректора БГТУ о результатах большого социологического исследования в Беларуси

То, что стратегия развития государства изначально была выбрана верно, показали и результаты масштабного социологического исследования. Например, получил поддержку от почти 70 % респондентов пункт за сохранение социальных гарантий: каждый должен иметь право на труд, образование и медицинскую помощь. Также поддержку получил вопрос о новом государственном празднике (речь про День народного единства). Почти 60 % опрошенных считают, что он не только объединяет белорусов, но и укрепляет независимость и суверенитет страны. Более подробно о проведенной работе социологов мы поговорили с Александром Бахановичем, ректором Брестского государственного технического университета.





Тема изменений в Конституции

Консолидация белорусского общества

Доверие к Всебелорусскому народному собранию