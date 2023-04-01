Мнение российского политолога: Беларусь - страна образцовой социальной политики

Еще раз сопоставляя те реальности, которые сильно отличаются, которые есть у нас, есть у наших соседей, Президент Лукашенко говорил, чем чревато то давление Запада, те попытки дестабилизации, попытки переворота 2020 года, чем чреваты рассказы беглых о западном благоденствии. Они чреваты социальными потрясениями, кризисами. Они чреватым потерей стабильности. И это не слово для усмешек, это не синоним стагнации. Стабильность - это то, что особо дорого сейчас для нас в условиях пертурбации в регионе.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews