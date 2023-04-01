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Мнение российского политолога: Беларусь - страна образцовой социальной политики
Традиционно Послание Президента вызывает широкий интерес среди экспертного сообщества. Помимо волнующей военной повестки, Александр Лукашенко уделил особое внимание вопросам социальной политики.
По мнению российского политолога, руководителя информагентства Baltnews Андрея Старикова, повышение благосостояния граждан, создание прочного и бесперебойного механизма помощи и заботы о людях выгодно выделяет нас на фоне глобальных кризисных явлений и мировой социальной несправедливости.
Еще раз сопоставляя те реальности, которые сильно отличаются, которые есть у нас, есть у наших соседей, Президент Лукашенко говорил, чем чревато то давление Запада, те попытки дестабилизации, попытки переворота 2020 года, чем чреваты рассказы беглых о западном благоденствии. Они чреваты социальными потрясениями, кризисами. Они чреватым потерей стабильности. И это не слово для усмешек, это не синоним стагнации. Стабильность - это то, что особо дорого сейчас для нас в условиях пертурбации в регионе.
Политолог подчеркнул, что Беларусь демонстрирует обратный пример, где эти обозначенные аспекты социальной жизни образцовые. "Беларусь - государство, где социальная защита является примером для подражания, является социальной защитой максимально высоких стандартов, где общественная справедливость, социальная справедливость - это реально работающая ценность, а не декларации, как в той же Франции", - подытожил Андрей Стариков.
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