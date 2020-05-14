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Белорусский подход в борьбе с пандемией. Мнение украинского врача-эпидемиолога
Переливание плазмы, коллективный иммунитет, мягкий карантин. Какие меры наиболее эффективны в борьбе с пандемией, сегодня выясняют медики во всем мире. Украина ставит в пример белорусский подход. Как зарекомендовала себя наша модель противостояния вирусу и почему она может являться образцом для других стран. Своим мнением по скайпу с нами поделился украинский врач-эпидемиолог Алексей Галимский.
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