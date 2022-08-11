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Мнение Владимира Буфалика о ситуации с санкциями: Такую комедию еще не сняли, но мы в ней живем
Частный кинотеатр в Барановичах. В свое время они первыми в стране показали Джеймса Бонда. И вообще, начиналив 2006-м, им пришлось приучать людей смотреть фильмы не по телевизору.
"Тяжело людей было переключить с кассет. Договорились с теми, кто продавал кассеты, кто занимался пиратством, и так приучили людей ходить в кинотеатр", - вспоминает Владимир Буфалик. В бывшем театральном зале экран увеличили с 7 до 15 метров. Больше стало залов, зона отдыха, бар, открыли бильярд. 70 % репертуара - голливудское кино. Так было!
Фильм 2-й "Санкции для народа" смотрите здесь
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