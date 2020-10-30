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Мнение заводчан "Гродно Азот": бастовать некогда и незачем

А вот и мнения работников, которые опубликовали в чате сами заводчане. Как и следовало ожидать, многим дорога честь завода (видео).

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