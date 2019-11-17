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Мнения экспертов о выборах. Политический аналитик Александр Шпаковский

На связи - выездная студия Агентства теленовостей. Она продолжает свою работу во Дворце Республики.

Рассказывает Андрей Кривошеев.

Мнения экспертов Александра Шпаковского, политического аналитика, Екатерины Голоулиной, международного наблюдателя от МПА СНГ, и

Дмитрия Воронюка, первого секретаря ЦК БРСМ (видео).

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