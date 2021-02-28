Мнения экспертов об экономических, политических и социальных отношениях Беларуси и России

Сегодня кооперацией связано более 8 тысяч предприятий Беларуси и России. А товарооборот за годы независимости увеличился почти в 6 раз. Примерно так же вырос белорусский экспорт в Россию.



Наши экономики, действительно, стали ближе. Успехи есть в вопросах образования, медицины, трудоустройства. Страны продолжат укреплять отношения по всем направлениям. Где преуспели, а где стоит приложить больше сил и терпения, - Вероника Бута собрала мнения экспертов в нашей рубрике "Контекст".



За плечами белорусско-российской интеграции уже 25 лет. Процесс укрепления двусторонних связей начался вскоре после распада Советского Союза. Да, за это время нервы потрепали друг другу изрядно. Все помнят, и чуть что - сразу в аргумент приводят газовые, молочные, сахарные конфликты. Спорные моменты периодически случаются и сейчас. Но, это как в семье: чем ближе друг другу приходятся люди, тем жестче, порой, разговоры на кухне. Правильно это или нет, - психологи скажут одно, политологи – другое. Главное, что проблемы удавалось решать. В мире не существует платформы сродни Союзному государству, убеждены эксперты. И, несмотря на активные попытки раскачать наши страны, официальным Минску и Москве удается сохранять механизмы взаимовыгодного партнерства и интеграции.



Углубленная интеграция, над которой сейчас работают правительства обеих стран, при условии равных прав и возможностей - это шаг для стабильного развития, в частности, Беларуси и России, да и в целом без преувеличения - Евразийского региона. Один из обсуждаемых вопросов - отключение процесса нетарифных ограничений. По мнению экспертов, совместная торговля тогда могла бы заиграть иными красками. К слову, что касается тарифных препонов - их уже осталось совсем немного. Новые совместные проекты России и Беларуси помогут странам быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией.



В контексте политического кризиса в обоих государствах, плюс всем уже изрядно поднадоевший COVID, который усугубил начавшийся очередной мировой кризис. Общая корзина нашего партнерства не так уж и плоха. Итог прошлого года - 28,5 млрд долларов: на 15 % меньше. В первую очередь изменения из-за цен на нефть и газ. Ведь в основе экспортной корзины России - энергоносители. Нефти в Беларусь поставил наш сосед на 3 млрд долларов, природного газа - на 2,2 млрд. Это цифры Российского экспортного центра. Поставки же наших продуктов питания, напротив, выросли. На ура шли сыры и творог, сливочное масло, говядина и концентрированное молоко. Добавили солидно валютной выручки наши грузовые автомобили и тракторы.



И еще немного, на первый взгляд, сухой статистики. Россия на первом месте по накопленным инвестициям в белорусскую экономику. Только в минувшем непростом году они превысили 4 млрд долларов. У нас работает около 2,5 тысяч компаний с российским капиталом. Беларусь минимум наполовину в торговом обороте завязана на соседа. Наша страна прочно на первом месте среди экономических партнеров России во всем СНГ.



Да, искренне дорожим братскими отношениями - не раз заявлялось на официальных уровнях. Тут и общая история, язык, культура. Но здесь еще и общий экономический интерес! Исходя из этих, на первый взгляд, скучных цифр и Беларусь, и Россия заинтересованы вывести совместную работу на новый уровень, наполнить более качественным содержанием интеграционное взаимодействие. В ближайшее время состоятся консультации по линии налоговых ведомств и между руководителями правительств. А на будущей неделе союзные парламентарии обсудят новые проекты в социальной сфере.



А чего только стоит крупнейший совместный проект Белорусской АЭС. Плюс космос, высокие технологии, производство вакцины от коронавируса - это еще один вектор сотрудничества - тоже с перспективой на годы.



Из Сочи открываются не только прекрасные перспективы на горные хребты Кавказа, но и новые перспективы во взаимоотношениях наших стран. И здесь крайне важно ничего не вырвать из контекста.



