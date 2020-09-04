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Мнения людей, к которым не были готовы провокаторы

Некоторые интернет-каналы ссылаются на простых людей, при этом не спросив самих белорусов. И вот пример, что на самом деле думают и как отвечают на провокационные вопросы жители глубинки.

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