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Мнения делегатов и зарубежных гостей о важном на ВНС

Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров говорил о том, что для него действительно важно. В том числе и в прямом эфире.

Всебелорусское народное собрание вызвало живой интерес у зарубежных СМИ