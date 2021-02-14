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Мнения делегатов и зарубежных гостей о важном на ВНС
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Почти две с половиной тысячи делегатов. Это настоящий срез белорусского общества, а значит и самый актуальный срез общественного мнения. Каждый из спикеров говорил о том, что для него действительно важно. В том числе и в прямом эфире.