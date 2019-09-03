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Мнения участников международной конференции по борьбе с терроризмом

В большом международном диалоге о глобальной безопасности принимают участие представители около полусотни стран. Наши корреспонденты уже успели пообщаться с участниками конференции. И вот их мнения (видео).

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