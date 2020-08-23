Мнения заводчан Беларуси о забастовках, почему этого не стоит допустить

Сейчас как никогда нужно понимать: наше будущее в наших руках. Ведь если предприятия пойдут на забастовку сегодня, завтра для некоторых из них может не наступить. И речь не только об экономических потерях как для государства, так и для людей, которые работают на этих производствах. Пострадать может и экологическая безопасность. Ведь остановка некоторых предприятий может грозить техногенной катастрофой.

Ксения Лебедева собрала мнения заводчан о забастовках, почему этого не стоит допустить и причем здесь влияние третьей стороны.

Белорусские тракторы собираются и продаются, как бы кому-то не хотелось обратного. А люди дают свою оценку происходящему - благо источников много. Спросили и про всем известного местного активиста стачкома. Оказалось, известен не всем. "Гродно Азот" - гигант белорусской химической промышленности. Сегодня предприятие работает в штатном режиме. А буквально несколько дней назад сотрудники готовы были включиться в забастовку. На горячую голову можно сделать многое. Главное - вовремя остановиться.





Остановка предприятия "Гродно Азот" равноценна техногенной катастрофе трансграничного масштаба

И экономические последствия - это не главное. Остановка предприятия "Гродно Азот" равноценна техногенной катастрофе трансграничного масштаба - под боком Литва и Польша. Здесь хранится жидкий аммиак, и в случае его утечки при внештатной ситуации моментально поражает глаза, дыхательные пути, высокая концентрация убивает. Пострадают все, кто находится в радиусе 40 километров. Максимальное количество аммиака в хранилищах может достигать 16 тысяч тон.Толпу пытаются собрать разными способами. Используют все больше запрещенных приемов.

. Утром стало известно: аналогичные угрозы поступили еще пяти руководителям подразделений "Гродно Азот".Люди обеспокоены: сообщения пришли на Viber под ником Беларусь с неизвестного номера, в каждом указаны имена их детей.Отношение к забастовкам и призывам к ним может быть разным - у нас демократия. Но букву закона никто не отменял.

В Уголовном кодексе Беларуси за принуждение к забастовке, а тем более с применением насилия и угроз предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы до 3 лет

И несмотря ни на что предприятие работает и только наращивает объемы. Общемировой спрос на карбамид вырос из-за взрыва селитры в Бейруте. Ликбез – взрыв подтвердил опасность селитры, страховые компании повысили взносы, так "Гродно Азот" оказался как никогда в тренде.

Несмотря на провокации работает и БелАЗ

. В нем призывы остановить работу. Впрочем, это сейчас не редкость. Но коллективы отдают себе отчет в последствиях от простоя. Большинство на провокации не поддается. На неделе белорусы сами начали отстаивать свои предприятия, выстраиваясь в цепочку. А кто-то и грудью удерживал наступление. Выступали против так называемых групп поддержки, которые собираются у проходной, навязывая свою точку зрения на происходящие события и подначивая сотрудников на нарушение трудового законодательства. Здесь собирают знаменитые белорусские холодильники.

Для сотрудников "Атланта" лето - это горячая пора, когда спрос на холодильники увеличивается в 1,5 раза