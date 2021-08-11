3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Мнения жителей Беларуси и ее гостей о "Большом разговоре с Президентом"
Благодаря прямой трансляции из Дворца Независимости, каждый имел возможность услышать из первых уст ответы на самые актуальные вопросы. Без купюр, четко и откровенно, как есть. Своим мнением с нашими корреспондентами поделились жители страны, а также иностранные гости, которые приехали в Беларусь из государств постсоветского пространства, в частности, из Армении, где до сих пор испытывают на себе последствия цветных революций (видео).
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
Раздельный сбор мусора, современные контейнеры. В Минске модернизируют систему обращения с отходами
Каким был путь становления современной Беларуси - в проекте "Время выбрало нас"
Муравейко: Решение США о поставке противопехотных мин Украине - это нарушение очередного баланса сил
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все