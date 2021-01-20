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Мнения жителей Украины о подорожании тарифов ЖКХ

А пока все больше экспертов поражаются откровенному вмешательству США в управление Украиной. Простые украинцы буквально выживают, в том числе из-за драконовских тарифов. Регионы захлестнула волна протестов. Власть делает все против людей. Вот мнения жителей о подорожании тарифов ЖКХ (видео).

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