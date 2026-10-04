"Многие европейцы это забыли" - экс-депутат ЕП о различиях между ценностями Европы и путем Беларуси

У модели, которую предлагает Европейский союз и западная цивилизация, есть альтернатива - путь скромной работы, коллективизма и ориентации на будущее своих детей. Такое мнение высказал экс-депутат Европарламента, журналист из Латвии Андрей Мамыкин в "Актуальном интервью".

По его словам, белорусский вариант развития опирается на качества, которые многие европейцы уже забыли: "Всегда есть альтернативный путь тому пути, который предлагает современный Европейский союз или западная цивилизация. Например, путь Беларуси: жить на свои, скромно, аккуратно, тяжело и много работать, не лениться, не пить. Это такие черты, которые многие европейцы забыли".

quote Коллективизм в хорошем смысле: пожертвовать собой ради своих детей, ради своего государства, своей семьи. Не обязательно, как Александр Матросов, бросаться на амбразуру. Но духовно себя отдать ради своего государства. Потому что это будущее. Андрей Мамыкин

Как отметил он, президенты приходят и уходят, правительство меняется, законы переписываются, а будущее страны остается в руках самого человека. Экс-депутат Европарламента связал сегодняшний выбор с тем, как следующее поколение будет относиться и к старшим, и к государству. "Мы сейчас создаем будущее своих детей и внуков. А когда мы будем старенькими и больными, эти внуки и дети будут относиться к нам так, как мы относились к ним. И к государству они будут относиться так, как оно относилось к ним", - подчеркнул журналист.

На личном опыте многодетного отца он сравнил возможности детей в Беларуси и Латвии. "Я, например, как многодетный папа в полном восхищении от количества спортивных секций, кружков, всяких доп. занятий, которые есть у среднестатистического белорусского школьника бесплатно. В Латвии такого давно нет. Ну, может быть, какие-то клубы любителей ЛГБТ на европейские гранты", - сказал Андрей Мамыкин.

Отдельно он остановился на том, как изменились его латышские соотечественники. "Я вот 50 лет прожил бок о бок с латышскими ребятами, с друзьями, ныне известными адвокатами, врачами, политиками. И сейчас понять не могу, как эти где-то очень советские, консервативные, где-то очень лютеранские, но все-таки христиане вдруг приняли этот сатанизм. Они родились в многодетных семьях с папой и мамой, с традиционными устоями воспитания. И вдруг это все перевернулось. И когда эти же люди сейчас говорят, например, что они гордятся тем, что президент Латвийской Республики первый в мире открытый гей. Я говорю: "Погоди, а что, гордиться больше нечем?" Я, правда, перестал понимать своих латышских друзей, соотечественников", - пояснил экс-депутат Европарламента.

"А Беларусь, кстати, показывает, что можно по-другому", - заключил Андрей Мамыкин.