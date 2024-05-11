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"Многие были спасены, потому что операции делались в храме под алтарем" - отец Иоанн Навроцкий помогал спасать раненых
Во времена Великой Отечественной войны всю недвижимость на оккупированной территории Беларуси нацисты объявляли собственностью Третьего рейха, в том числе и церкви. На колокольнях обустраивали дозорные башни и огневые точки. Храмовое пространство превращали в казармы и конюшни. Сакральные здания использовали в качестве тюрем, концлагерей. Плененные красноармейцы находились и вокруг Петропавловской церкви в Ружанах.
Несколько дней немцы не разрешали проявлять какой-либо заботы о военнопленных. Когда уже люди стали изнемогать, стали просить, чтобы им дали хотя бы воды. Немцы стреляли, и были убитые.
Местный священник Иоанн Навроцкий отправился к немцам, чтобы они позволили похоронить погибших и собрать раненых. Объяснение было простым: угроза эпидемии. Раненых разместили в храме. Жена священника была медиком, она оказывала первую помощь. Местные жители тайно приносили перевязочный материал, а также еду для солдат. Каменный пол застелили соломой, поскольку в древнем храме, которому было более 150 лет, и летом холодно.
В церкви спасали раненых. Под алтарем оперировал врач Лекомцев, и дедушка ассистировал врачу.
Потом верующие, набожные люди так и говорили: многие и были спасены, потому что эти операции делались под иконами.
Хирург Виктор Лекомцев - это человек, который в 1943-м спас жизнь Герою Советского Союза Кириллу Орловскому. Именно Лекомцев провел операцию по ампутации руки в партизанском лагере. Без наркоза, обычной пилой. А тогда, летом 1941-го, Лекомцев мог погибнуть под Ружанами, если бы его не спас отец Иоанн.
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Жители Ружан также обязаны жизнью батюшке. За убийство немецкого солдата полицаи арестовали всех мужчин и подростков, им грозила смерть.
"Отец Иоанн Навроцкий пошел к местной немецкой власти и ходатайствовал за жителей местечка. В качестве заложников он предложил свою семью: себя, супругу - матушку Лидию Ивановну и двух дочерей. Лидии было 6 лет, а младшей Милочке (так ее ласково называли) около года. Слава Богу, что немцы пошли навстречу и семью отпустили. Не пострадал ни отец Иоанн и его семья, ни местные жители", - рассказал протоиерей Александр Сень.
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