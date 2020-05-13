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Многие дизайнеры активно развивают тему ремней
Антиобраз
Платье лаконичное, нежно-молочного оттенка. И подбирать резко контрастирующие по цвету аксессуары к нему не самая лучшая идея. Тем более размещать черный ремень ниже линии талии. В результате визуально нарушены пропорции тела. И фигура кажется не гармоничной.
Что в тренде?
В сезоне весна-лето 2020 многие дизайнеры активно развивают тему ремней. Этот аксессуар успешно добавляют даже к вечерним платьям.
В тренде широкие и средние ремни с намеком на корсет, а также брутальные мужские - такие, в которых ничего лишнего. Популярны сейчас пояса в виде изящных цепей, ремни с металлическими логотипами. Особенно модно застегивать длинный ремень так, чтобы один его конец свисал как можно ниже.
Этот аксессуар может стать ярким акцентом или наоборот: органично вписаться в общую картину образа, не выбиваясь из цветовой палитры.
Трендовый образ №1
Исправляем ситуацию с помощью ремня средней ширины карамельного цвета. Он близок по гамме к оттенку платья и хорошо с ним сочетается. Чтобы сделать образ уникальным, используем современный прием стилизации. Декорируем ремень шелковым принтованным платком.
Трендовый образ №2
Тонкие ремешки постепенно возвращаются на подиум, поэтому самое время внедрять их в наши гардеробы. Особенно хороши они в минималистичных образах. Образ вкусный, потому что весь он выдержан в единой коричнево-молочной гамме. А тонкая линия ремня и идеальная форма шляпы добавляют образу нотки аристократизма.
Модный лайфхак
Если у вас фигура песочные часы, то ремни - это ваша история. А если у вас фигура типа яблоко, ремни лучше избегать, чтобы не подчеркнуть свои недостатки. При фигуре типа прямоугольник можно создать талию, используя средний или широкий ремень. Но для этого при помощи одежды нужно создать дополнительный объем сверху и снизу.
Модные выводы
Контрастный ремень ниже линии талии - это фатальная для фигуры ошибка. Ремень средних размеров карамельного оттенка существует в идеальной гармонии с молочным платьем.
Тонкий ремень плюс шляпа - и образ стал изысканным.
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