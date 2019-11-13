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Многие избиратели считают досрочную форму голосования очень удобной
Прийти проголосовать можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до семи вечера. Многие избиратели считают досрочную форму голосования очень удобной.
"Это замечательно, что есть такая возможность проголосовать досрочно. На выходные, как правило, мы куда-нибудь уезжаем. У нас есть свои планы. Поэтому я человек обязательный, ответственный - проголосовала и всегда спокойна".
"Я сам в воскресенье работаю, поэтому не смогу прийти для голосования. И вот планирую сегодня после работы подъехать и проголосовать".
"Утром я шла и исполнила свой долг, проголосовала. А почему бы и нет? Потому что у меня двое детей, выходные всегда очень заняты, программа обширная - кружки, домашняя работа и все остальное прочее. Поэтому это, конечно, очень удобно, особенно для мам с детьми".
"Я тоже планирую сходить оставить свой голос, скорее всего это будет завтра, потому что на выходные я уезжаю в гости в другой город".
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