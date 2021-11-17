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Многие люди из лагеря беженцев уже на грани отчаяния

"Беларусь 1" продолжает следить за трагическими событиям на границе. В лагере беженцев, где ночью температура воздуха опускалась до минусовых отметок, люди уже на грани отчаяния. Многие все-таки решили присоединиться к группе, которая разместилась во временном пункте размещения в логистическом центре неподалеку (распоряжение о его организации накануне дал Президент Беларуси).

Там беженцы смогли поспать в тепле и получить помощь врачей. Некоторых пришлось госпитализировать. Как видим, фашистская атака 16 ноября ледяным ядовитым раствором, газом и гранатами, не прошла бесследно.

Корреспонденты Белтелерадиокомпании продолжают работать в эпицентре событий. Все подробности - в материале Ксении Лебедевой (смотрите видео).

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