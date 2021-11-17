Многие люди из лагеря беженцев уже на грани отчаяния

"Беларусь 1" продолжает следить за трагическими событиям на границе. В лагере беженцев, где ночью температура воздуха опускалась до минусовых отметок, люди уже на грани отчаяния. Многие все-таки решили присоединиться к группе, которая разместилась во временном пункте размещения в логистическом центре неподалеку (распоряжение о его организации накануне дал Президент Беларуси).