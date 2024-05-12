"О, спорт, - ты мир!" - белорусские спортсмены и десятилетия назад, и сегодня готовы этот мир защитить. Спорт - часть патриотического воспитания.

Честь, отвага и храбрость стали не пустыми словами для белорусских спортсменов и в тяжелейшие дни Великой Отечественной. Лучшие годы профессиональной карьеры были отданы на освобождение Родины. И уже в мирное время многие спортсмены-фронтовики стали выдающимися тренерами, воспитали не одно победное поколение белорусского спорта. И самое главное - они действительно знали цену мирного неба над головой.

Андрей Козлов - о белорусах, закаливших спортивный характер в окопах войны и проявивших его в мирные годы (подробнее в видео.

В руках директора Национального стадиона "Динамо" Александра Бут-Гусаима - картина, которая сейчас располагается в его рабочем кабинете.





На ней изображен только открытый после реконструкции в 1954-м стадион "Динамо". Его восстанавливали после войны несколько лет, и так случилось, что именно в тот год открытия минский "Спартак" выиграл первую в истории Беларуси награду в чемпионате СССР. Главный тренер той команды Михаил Бозененков, который на фронт ушел студентом Института физкультуры, а Победу встретил под Кенигсбергом командиром взвода разведки. И таких судеб в послевоенной Беларуси немало.

Во время войны стадион "Динамо", который был построен лишь за 7 лет до 22 июня 41-го, сильно пострадал от ударов авиабомб. Когда Беларусь освободили, вся страна взялась за восстановление "колизея". Лично держал на контроле этот вопрос глава тогдашнего Белорусского КГБ Лаврентий Цанава. Говорят, вот эта башенка сделана по его желанию, чтобы можно было прямо с нее наблюдать за футбольным поединком.





И здесь нужно понимать спортивный процесс и довоенного времени. Ведь по своей сути белорусский спорт начал формироваться в тот момент, когда в 1923-ем создается физкультурно-спортивное общество "Динамо". Спустя 5 лет в Москве состоялась Первая Всесоюзная Спартакиада. И физкультура, и спорт обретают массовое явление.

Вадим Синявский, первый спортивный голос Советского Союза, создал фильм об одном из главных людей послевоенной Беларуси, которые подняли наш спорт до серьезного уровня. Герман Матвеевич Бокун попал на фронт 19-летним мальчишкой. Командовал зенитным расчетом на Ленинградском фронте, там же получил и первую боевую награду - "За оборону Ленинграда", а в мирное время проработал тренером по фехтованию, и 13 лет заместителем председателя спорткомитета Беларуси, то есть отвечал за спорт высших достижений. За это время наши атлеты взяли 22 золотые медали.

Это совершенно золотая эпоха белорусского спорта. Бокун трудился под началом легендарного партизанского комбрига Виктора Ливенцева, Героя Советского Союза, который двадцать лет возглавлял Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров БССР.

В то время возводятся наши знаменитые спортивные объекты. От "Раубичей" до "Стаек", от Дворца спорта до иных крытых и открытых спортивных сооружений.

Владимир Коган - один из ярчайших примеров с кинематографической судьбой. Уже в 17 лет сенсационно стал чемпионом БССР. Но вскоре начнется война, которую он пройдет в качестве стрелка бомбардировщиков Ил-4 и Ту-2. Но между боевых вылетов Коган не прекращал тренировки по боксу. За карьеру и до, и после войны проведет 140 поединков в ринге, а в летной книжке у него будет значиться 140 боевых вылетов.

Примеров освободителей родной Беларуси, а впоследствии выдающихся тренеров и спортсменов, в нашей истории много. Это и основатель белорусской школы борьбы Михаил Мирский, или просто Папа, как его уважительно называли все ученики. На фронт Мирский ушел добровольцем 23 июня. Защищал Москву, воевал в специальной группе фронтовых разведчиков, совершал вылазки в тыл врага. Или Евгений Новиков - главная звезда белорусской тяжелой атлетики послевоенных лет. Тяжелое голодное детство, затем - война, и драматичная служба на флоте. Михайла Цейтина знают все. Основатель белорусской школы акробатики и один из тренеров футбольного "Динамо-1982". Участвовал в финской кампании, воевал и против фашистов, при обороне Ельца был ранен, едва не лишился ноги, но вернулся в бой - был начальником парашютно-десантной службы и командовал женской ротой воздушных радистов. Как в известной кинокартине. Или знаменитый начальник футбольного "Динамо" на протяжении трех успешнейших 10-летий Александр Горбылев, который в военные годы выдающийся снайпер.