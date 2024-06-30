Много интересного - о каждом из президентских мероприятий этой недели - в рубрике "Время Первого"

Кадровые назначения главы государства стали настоящей сенсацией. Как воспринял новый глава Администрации Президента поручение Первого "работать в три раза больше"?

И когда ждать первое интервью вернувшейся в большую политику Натальи Петкевич? Еще много интересного о каждом из президентских мероприятий этой недели в нашей рубрике "Время Первого".

Как говорится, ничто не предвещало… По плану в этот четверг (из публичного) в графике Первого было только совещание по работе банковского сектора. Главный финансовый регулятор, кстати, предложил механизмы, чтобы поддержать предприятия. Важнейший момент для экономики! Но кто уже об этом помнит?! Все затмило другое мероприятие. Это действительно было слишком внезапно.

Услышав, "будет что-то еще" на опыте Пул знает, что пора наведаться в комнату, где обычно собираются гости.

И здесь все знакомые лица, а некоторых вообще невозможно забыть.

Первый удивил, так удивил! Конечно, ни для кого не новость, что всегда в период грядущей электоральной кампании Президент обновляет команду… Но какая собралась! Наконец Администрация Президента сформирована. Крутой - Петкевич - Чуприс - Егоров - Перцов. Как сработаются? Вот уж действительно очень интересно.

"Эффективность должна быть неимоверной, чтобы выстоять в этой бешеной борьбе!"- заявил Александр Лукашенко.

Для каждого из обладателей новых должностей у главы государства были свои "вводные". За экс-послом Дмитрием Крутым, занявшим пост главы Администрации Президента, по-прежнему остается тема России. Не пропадать же связям и наработкам. А вообще работоспособность, по мнению Президента, надо будет умножить на три.

Президент объяснил выбор кандидатуры Дмитрия Крутого тем, что он не совсем давно работал в Администрации Президента, имеет опыт работы в правительстве и очень хорошо владеет вопросами Администрации Президента и взаимодействия с правительством.

А это было слишком неожиданно. Спустя 10 лет в большую политику вернулась Наталья Петкевич - теперь в качестве первого заместителя главы Администрации Президента. Последние годы супруга постпреда Беларуси в ООН жила в США.

"Демократии хлебнули в Соединенных Штатах Америки. Пора возвращаться домой и начинать работать", - дал напутствие белорусский лидер.

У многих было и, убеждены, осталось много вопросов. Зачем Президент вернул в Пул политического штаба именно Петкевич? Какие конкретно направления теперь она будет курировать? Вот такого объяснения некоторым было недостаточно…

"Аплодисментов не будет (со стороны подчиненных. - Прим. ред.), зная вашу требовательность, ваш принципиальный подход. Ваши знания. Вы знаете все", - отрекомендовал ее глава государства.

А вот Максиму Рыженкову все прочили должность главы Администрации Президента. А Александр Лукашенко назначил его министром иностранных дел. После такой характеристики журналисты даже обрадовались, что таким Рыженкова они не знали. Но, кажется, это пока…

Вы человек жесткий, требовательный. МИД нужно приводить в чувства. Говорю открытым языком: встряхнуть МИД нужно, чтобы он начал работать", - сказал глава государства.

Также внезапно в Беларуси сменился министр сельского хозяйства - им стал Анатолий Линевич. В Минск переехал из Витебска. А вот из Бреста - сразу в правительство - Юрий Шулейко. Теперь вице-премьер - курирующий АПК. Определился Президент и с помощником по Минску. Юрий Фролов до работал в КГК. Опыт пригодится.

А дальше немного времени на осознание и - за работу!

На неделе с официальным визитом приезжал глава МИД России Сергей Лавров. Обсудили предстоящее членство Беларуси во влиятельной Шанхайской организации сотрудничества. Вопрос для Беларуси решенный. В Астане (3-4 июля) на саммите будем работать на равных с другими странами-участницами. Но сначала парад и памятные мероприятия в Минске, куда приедут и российские гости. Впрочем, Лукашенко и Лавров говорили и о двусторонней белорусско-российской повестке.

Глава государства отметил, что Россия может рассчитывать на поддержку Беларуси по тем вопросам, где мы способны оказать поддержку.

"У нас отношения союзничества, стратегического партнерства основаны на взаимности. Все принимаемые президентами решения о развитииСоюзного государства, его внешнеполитической активности, исходят из принципа взаимности и опираются на баланс интересов. Все, что мы делаем, является взаимовыгодным. Возьмите любую сферу нашей работы. Именно этот принцип обеспечивает успех союзнических отношений России и Республики Беларусь", - рассказал Сергей Лавров.

Двусторонняя повестка была на слуху всю неделю. Гости из российских регионов базировались в Витебске. Там состоялся уже XI Форум регионов Беларуси и России.

Лукашенко и Путин были на связи онлайн. Как это происходит, показываем.

Много света, камер и суфлер. Редко, но так бывает не только для записи Новогоднего обращения. График очень плотный и, чтобы не отнимать драгоценное время главы государства, такой подход.

Речь о погибших и пострадавших во время террористической атаки на Дагестан. Но… нужно переключаться. Уже все готово. Первый и единственный дубль, естественно!

Кажется, у большого друга Беларуси, губернатора Приморского края Кожемяко, появился конкурент. Еще один, которого ни с кем не спутаешь - глава Ленобласти - Александр Дрозденко. Приезжает тоже часто и результативно.

Соответствовать нужно и другим регионам, равняясь на наши результаты. В этом году выйдем на товарооборот с Ленобластью в 1 млрд долларов. И уже есть следующая более амбициозная цель - 2 млрд.

Ставка на новые направления - обмен специалистами в стройкомплексе, газификация, открытие в регионе завода "Амкодор", поставка новых видов отраслевой спецтехники.

А еще - очевидно - ценят вкус белорусских конфет. Во Дворце всегда восполняемый запас "красных шапочек" и "аэрофлотских". И конечно, под брендом "Президент". Синие, как выяснилось, были нарасхват и у кадров этой недели.

На неделе было много гостей во Дворце Независимости. Приезжала и представительная китайская делегация. Сплошь ректоры топ-учреждений высшего образования. Среди них и секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин.

Вас с господином Си Цзиньпином связывают очень тесные дружественные отношения, он Вас очень уважает, с Беларусью также высокий уровень отношений и взаимопонимания. Мы все это чувствуем. "Учитывая, что у нас абсолютно нет закрытых тем от наших друзей в Китае, мы готовы делиться и теми технологиями, которыми Китай сегодня не обладает. Вы - наши друзья, вы - наши братья, вы на нас можете рассчитывать", - отметил Президент.



Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета (Китай)

Делегация приехала в Беларусь и для того, чтобы принять участие во втором Форуме ректоров вузов Беларуси и Китая. Договориться о новом сотрудничестве, новых программах и обмене опытом.

Как это работает с нашими талантливыми студентами-биотехнологами из БГУ. Ни для кого не секрет - по такой программе обмена учится, в том числе, и младший сын Президента. Не только формулы, высокие технологии, китайский язык ребята тоже осваивают.

Беларусь и Китай создадут центр фундаментальных исследований. А вообще новых проектов много, какую сферу ни возьми.

Мне кажется, это лучший период в развитии наших отношений. Я несколько лет не был в Минске, в Беларуси - изменения разительные. И архитектура изменилась, все настолько современно, настолько динамично. Просто не высказать словами. На самом деле, сотрудничество БГУ и Пекинского университета не просто формальное. Это именно практическая реализация договоренностей образовательных программ. Это передовые технологии, поэтому мы рассчитываем переговорить с БГУ, чтобы рассмотреть вопрос создания совместных исследовательских центров по биотехнологиям. А ребята, которые обучаются, со слов преподавателей, очень усердные, они очень любят учиться, они жаждут знаний! В лабораториях активно работают, поэтому - одни хорошие оценки. Хао Пин, секретарь партийного комитета Пекинского университета (Китай)

Так же Хао Пин рассказал и о Николае Лукашенко: "Он, во-первых, очень скромен, он никому не говорит, что он сын Президента. Если бы об этом узнали - возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал, он действительно очень хорошо учится, он лучший студент на курсе, очень вдумчивый парень и скромный".

Ну и по традиции расскажем о "кулуарной жизни" Дворца Независимости. Многие гости порой удивляются, что в какой-то момент пресса покидает зал. Как определяется тот самый момент - пора! Кто-то даже думал, что Лукашенко подает Эйсмонт знаки, но это не тот случай. Сначала слово Президента, потом ответное - гостя. Пресс-секретарь просто следит за содержанием.

И благодарности от Президента тоже были. Лучшим выпускникам и преподавателям страны.

Они уже все про себя знают. Куда - после вуза. И это не просто амбиции.

На таких ребят просто смотреть приятно! Интеллигентные, творческие и такие талантливые. У них все лучшее впереди.

А вечером - все как из сказки... "Алые паруса" на Немиге! В Минске прошел бал выпускников. В празднике приняли участие около 3 тыс. ребят. Для них - дискотека, водное шоу и салют.