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Много лет главное действо праздника страны комментируют Виктория Сенкевич и Юрий Гроеров
Главное действо страны, напомним, начнется в 10 часов! Колонна техники уже выстроилась в начале проспекта Машерова, собираются в коробки парадные расчеты.
Не менее важную роль в параде играют голоса! И уже много лет подряд право комментировать главное действо главного праздника страны принадлежит Виктории Сенкевич и Юрию Гроерову!
Наша коллега, корреспондент Агентства теленовостей Илона Красутская, сейчас находится рядом с ними. Как готовятся к параду наши коллеги? Речевую гимнастику уже сделали?
Наша съемочная группа продолжает работу возле стелы "Минск - город-герой". Огромная команда праздника занята последними приготовлениями. Конечно, звукорежиссеры, постановщики, операторы сейчас самые непубличные персоны, ведь менее часа остается до масштабного события. Но нам удалось сделать невероятное. Прямо сейчас у нас есть уникальная возможность пообщаться с теми, кто остается за кадром, но является неотъемлемой частью парада - его комментаторы - телеведущие Виктория Сенкевич и Юрий Гроеров. Именно у них узнаем все тонкости подготовки (видео)
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