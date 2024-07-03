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Многочисленные поздравления с Днем Независимости поступают в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа
Многочисленные поздравления с Днем Независимости поступают в адрес белорусского народа и Президента.
Добрые напутствия звучат в поздравительных телеграммах лидеров Узбекистана и Сербии, Катара и Вьетнама, Саудовской Аравии и Кыргызстана, Северной Кореи и Таиланда, Индии, Марокко, Алжира, Cингапура, Шри-Ланки, Филиппин, Никарагуа, Малави, Пакистана - список огромный.
Искренние поздравления белорусам направил Председатель Китайской Народной Республики. Теплые поздравления звучат от глав Казахстана, Азербайджана, Турции.
Сегодня теплые слова белорусам и главе государства от друзей и партнеров поступают со всего земного шара. По традиции первая телеграмма от Президента России. Владимир Путин отметил: ровно 80 лет прошло с того дня, как Красная армия, в рядах которой плечом к плечу сражались наши отцы и деды, освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.
Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами. Россия и Беларусь плодотворно взаимодействуют на различных направлениях, эффективно координируют усилия в противостоянии внешним угрозам и вызовам.
Пожелал нашей стране могущества и процветания, а братскому народу счастья и благополучия Председатель Китайской Народной Республики.
Я придаю большое значение развитию китайско-белорусских отношений и готов вместе с Вами прилагать усилия, чтобы и впредь направлять вперед непрерывное развитие китайско-белорусских отношений на высоком уровне.
Сердечные слова из Казахстана, который сегодня принимает масштабный саммит Шанхайской организации сотрудничества. Касым-Жомарт Токаев пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.
Сегодня под Вашим энергичным руководством Беларусь успешно претворяет в жизнь масштабные задачи по обеспечению благополучия населения, построению конкурентной промышленной экономики, наращиванию образовательного и технологического потенциала, а также повышению своего международного авторитета.
Лидер Узбекистана отметил поступательное развитие узбекско-белорусских многогранных отношений. Искренние поздравления направили лидеры Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана. Заметный прогресс в наших двусторонних отношениях отмечает и президент Турции.
В этот период, когда мы сталкиваемся с глобальными вызовами, я верю, что сотрудничество между нашими странами будет продолжать способствовать стабильности и безопасности в нашем регионе и за его пределами.
Искренние поздравления звучат от руководителей Катара, Бахрейна, Саудовской Аравии, ОАЭ, Индии, Вьетнама. Поздравительные открытки летят из Таиланда, Иордании, Марокко, Алжира, Cингапура, Шри-Ланки, Филиппин, Никарагуа, Малави, Палестины, Иордании и даже Кот-д'Ивуара. Сердечные поздравления и наилучшие пожелания направил Александр Вучич.
Я убежден, что на основе традиционно дружественных отношений совместными усилиями мы продолжим развивать двустороннее сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес, во благо наших братских народов. Я бы хотел, пользуясь случаем, выразить благодарность за принципиальную поддержку Республики Беларусь в сохранении территориальной целостности и суверенитета Республики Сербии.
Народ Пакистана глубоко ценит прочные отношения с Беларусью, основанные на взаимном уважении, общих ценностях и общем стремлении к миру.
Этот знаменательный день символизирует мужество, стойкость и непоколебимый дух белорусского народа. Он знаменует не только преодоление невзгод, но и долгий путь к суверенитету, миру и национальному единству.
В этот важный день не оставил Беларусь без поздравления и лидер Северной Кореи.
Наш народ искренне рад тому, что белорусский народ, преодолевая санкционное давление враждебных сил, добивается успехов в деле защиты суверенных прав и безопасности, развития экономики и социального прогресса.
С Днем Независимости Александра Лукашенко поздравил и Президент Азербайджана Ильхам Алиев, особо отметив добрые традиции сотрудничества между Минском и Баку.
Убежден в продолжении совместных усилий на реализацию перспективных инициатив и проектов для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. За прошедшие десятилетия наши государства выстроили многогранные отношения стратегического партнерства.
Пожелания мира, благополучия и процветания поступили и от руководителей интеграционных объединений - генеральных секретарей ООН, Шанхайской организации сотрудничества, глав СНГ и ОДКБ. Теплые поздравления направили Папа Римский Франциск, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот исторически значимый день в судьбе Беларуси, ставший символом свободы и мира, рядом поистине надежные друзья.
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