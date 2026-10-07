Многодетная мама представит Беларусь на международном конкурсе красоты Mrs Universe - 2026

Беларусь готовится покорять мировые подиумы. Уже на следующей неделе обладательница титула "Леди Беларусь - 2025" отправится представлять нашу страну на международном конкурсе красоты Mrs Universe - 2026, который пройдет в столице Шри-Ланки - Коломбо с 18 по 26 октября.

Говорят, что женщина может уместить в один чемодан буквально всю свою жизнь, но для международного конкурса красоты одного чемодана точно мало. "Mrs Universe - 2026" в этом году соберет претенденток на корону из более чем 100 стран мира. И для белорусской делегации этот багаж имеет особое значение. В этот раз Беларусь решила делать ставку не на объемы, а на смыслы. И наша участница везет в Шри-Ланку настоящий белорусский код.

Минск на мировом подиуме представит "Леди Беларусь - 2025" Маргариту Маскялиене. Индустрия красоты давно перестала оценивать только параметры. В анкете Маргариты - два высших образования и четверо детей.

Маргарита Маскялиене, обладательница титула "Леди Беларусь - 2025", сказала, что ждет этот конкурс уже целый год.

Титул "Mrs Universe" она получила после победы на первом национальном конкурсе Национальной школы красоты, где стала "Леди Беларусь" и "Mrs Universe Belarus".

"С ноября прошлого года я уже в подготовке и в ожидании этого мирового конкурса", - отметила Маргарита Маскялиене.

"Поэтому я готова на все 200 %, уже жду с нетерпением. Уверена, что с моей стороны это будет на очень высоком уровне", - добавила она.

Концепцию двух финальных выходов - вечернего и национального - Маргарита детально прорабатывала сама, от эскизов до пошива. Национальное платье сделано из натурального шелка. Конструкцию дополняет болеро с аутентичным орнаментом. Смысловые акценты интегрированы в спинку платья: там мастера воссоздали геометрию Слуцкого пояса и символику Древа жизни, соединив исторический код с современным кроем.

Маргарита Маскялиене рассказала, что как многодетная мама четверых детей взяла за основу национального костюма символ Древа жизни: в нем заложен сакральный смысл продолжения рода.

"Хотела через этот образ показать женскую символику плодородия", - сказала Маргарита Маскялиене.

В этот символ, пояснила она, женщина вкладывает и образ матушки-земли.

Международный статус обязывает работать на опережение: за кулисами международных шоу рассчитывать приходится только на себя. Стилисты Национальной школы красоты учат девушек собирать образы без посторонней помощи. Задача команды - не перекроить участницу под международные стандарты, а подчеркнуть ее индивидуальность.

Юлия Воронцова, художник-стилист, преподаватель Национальной школы красоты, отметила, что за каждым международным конкурсом стоят большая командная работа и внимание к деталям.

"Мы не меняем наших участниц, а лишь ограняем их, как драгоценный камень, и хотим, чтобы они достойно сияли на международной сцене", - сказала Юлия Воронцова.

По ее словам, лукбуки международных конкурсов, их цветовую палитру, требования и концепцию стилисты изучают очень тщательно.

"В соответствии с этим мы подбираем образы для наших участниц", - добавила преподаватель.

Она пояснила, что стилисты подбирают все детали: образ, костюм, украшения и обувь. Эти детали должны сочетаться между собой и рассказывать одну общую историю.

Божена Еремич, директор-художественный руководитель Национальной школы красоты, рассказала, что подготовка идет по обычной схеме: мастер-классы по дефиле, парикмахерское искусство, актерское мастерство, макияж и работа с дизайнерами. Костюмы, которые покажут на конкурсе, конструировали довольно долго.

"Естественно, это работа со стилистами, которые продумывали каждую деталь, каждый образ", - сказала Божена Еремич.

По ее словам, очень многое зависит от самой участницы, которая вложила много сил в навыки и знания английского языка.

На достигнутом не останавливаются. Уже начинается подготовка участниц к новым международным конкурсам. На сцену "Мисс Вселенная" готовится выйти Алия Короткая. На очереди - "Мисс Шарм", где Беларусь примет участие впервые в истории. Еще один вектор - Индия, которая в этом сезоне принимает проект "Мисс БРИКС".