3.81 BYN
2.77 BYN
3.22 BYN
Многодетная семейная пара под Молодечно выращивает более 50 видов цветов в собственных теплицах
Цветущий оазис, который по своей красоте не уступает знаменитым пионовым и тюльпановым полям - от петунии и сурфинии до бегонии и лаванды. Этот богатый ассортимент выращен руками семейной пары Александра и Юлии Кевра.
В деревне недалеко от Молодечно многодетные родители развивают цветочные теплицы. Сегодня ароматные плоды их труда украшают яркими красками улицы городов, балконы многоэтажек и приусадебные участки. Их цветное ассорти - вдохновение для ландшафтных проектов.
"Стали выращивать и цветы-однолетники. Естественно, все начиналось с маленькой самодельной теплички, потом чуть-чуть денежек заработали, вторую поставили. Каждый раз вкладываемся. В этом году котел поменяли, потом планируем столы, еще одну теплицу приобрести", - рассказала жительница Молодечненского района Юлия Кевра.
Петунии, бархатцы, бегонии, лаванда, хризантемы: в ароматном букете более 50 видов декоративных растений. Часть цветов семья выращивает из семян, часть черенкованием.