Многодетная семейная пара под Молодечно выращивает более 50 видов цветов в собственных теплицах

Цветущий оазис, который по своей красоте не уступает знаменитым пионовым и тюльпановым полям - от петунии и сурфинии до бегонии и лаванды. Этот богатый ассортимент выращен руками семейной пары Александра и Юлии Кевра.

В деревне недалеко от Молодечно многодетные родители развивают цветочные теплицы. Сегодня ароматные плоды их труда украшают яркими красками улицы городов, балконы многоэтажек и приусадебные участки. Их цветное ассорти - вдохновение для ландшафтных проектов.

"Стали выращивать и цветы-однолетники. Естественно, все начиналось с маленькой самодельной теплички, потом чуть-чуть денежек заработали, вторую поставили. Каждый раз вкладываемся. В этом году котел поменяли, потом планируем столы, еще одну теплицу приобрести", - рассказала жительница Молодечненского района Юлия Кевра.