Многодетную мать осудили за кражу золотого кольца

Вынесен приговор 38-летней ранее не судимой жительнице Минского района, которую обвиняли в краже, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Центрального района.

Обвиняемая подрабатывала уборщицей и мойщицей посуды в одном из баров-ресторанов на ул.Я.Купалы. Однажды под утро она мыла пол в зале и нашла золотое кольцо с камнем. Вместо того чтобы найти владельца украшения гражданка забрала его себе.

Вскоре ей позвонили из милиции- личность воровки установили по записям камер видеонаблюдения. В отношении нее возбудили уголовное дело. Оказалось, ювелирное изделие принадлежало официантке, которая беспечно оставила его на столе без присмотра. Причиненный ущерб потерпевшая оценила в 530 рублей. Вину гражданка полностью признала, в содеянном раскаялась, причиненный потерпевшей ущерб возместила.

"Обвиняемая работает санитаркой в больнице, на иждивении имеет пятерых детей, трое из которых- малолетние. Ранее не судима, но неоднократно привлекалась к административной ответственности,- прокомментировал заместитель прокурора Центрального района Андрей Никольский.-Суд признал ее виновной в тайном похищении имущества (краже) и на основании ч.1 ст. 205 УК Республики Беларусь назначил наказание в виде штрафа в доход государства в размере 50 базовых величин (2тыс. рублей)".

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.