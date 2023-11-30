Многодетная семья, стабильная работа и долгий путь к счастью. История о том, как гражданин Нигерии искал призвание на родине, а нашел в Беларуси

Беларусь - страна больших перспектив. Здесь есть все возможности для личностного роста, реализации карьерных амбиций и воспитания детей. Это отмечают те, кто не рожден белорусом, а делает сам этот осознанный выбор. Например, Боладжи Джордж Акинсаня - гражданин Нигерии, который нашел свое призвание и семью именно в Беларуси.

Подробности у Натальи Игнатенко.

Из Нигерии - в Беларусь

Ответственный и старательный. Колоритного иностранца в Беларуси приняли сразу. Боладжи Джордж охотно рассказывает, что переехал ради воссоединения семьи. Со временем привык одеваться потеплее и выучил непростой для него русский язык.





Беларусь - моя вторая страна, которую мое сердце очень любит. Просто я здесь и мне нравится. Это жизнь. Не могу выразить, как я чувствую это. Правильная страна, ты здесь живешь, нет проблем. Боладжи Джордж Акинсаня, гражданин Нигерии

Путь к счастью длиною в 19 лет

Путь к счастью длиною в 19 лет. Интернациональная семья, официальная работа и соцпакет. За смену через его руки проходит 25 тыс. метров виниловых обоев. Контроль за сохранность упаковки - его задача. Коллеги не против соседства с таким колоритным упаковщиком, шутят, что еще чуть-чуть и станет полноценным белорусом.

Поначалу было ему сложно в процессе работы, пришлось показать, как правильнее, быстрее. Буквально через смену все пошло как по маслу. Будем пробовать его поэтапно на машиниста данной линии. Инна Евменцева, замначальника обоепечатного цеха предприятия легкой промышленности





Беларусь - открытая и дружелюбная страна

Беларусь - открытая и дружелюбная страна с большими перспективами для тех, кто готов работать по букве закона на благо страны. Боладжи Джордж Акинсаня из таких. Говорит, что на его родине все по-другому.

Он имел богатый опыт работы в других странах - в Египте, работал он в России, в Нигерии. По сравнению с другими странами, у нас, в Беларуси, хорошие условия жизни, человек это прочувствовал. Юрий Алешко, замдиректора - начальник юридического отдела предприятия легкой промышленности

А после трудовой смены папу с работы ждут трое детей: Стефания, Оливия и Аким.

Поддержка многодетных семей - в приоритете

Всесторонняя поддержка многодетных семей - еще один весомый аргумент в пользу Синеокой. Уютная трешка в новом микрорайоне Гомеля. Государство субсидировало покупку квадратных метров, чтобы дети росли в достойных условиях.

Он был удивлен, потому что у них в стране это вообще из разряда фантастики. Семья и семья, то есть каждый выплывает сам как может. Социальной поддержки такой нет, конечно. Наталья Акинсаня, гражданка Беларуси, супруга Боладжи Джордж Акинсаня

В Гомельской области проживают 25 тыс. иностранцев

На учете в подразделениях по гражданству и миграции Гомельской области 25 тыс. человек. Приезжают в Беларусь на учебу, работу, бегут от войны, едут ради воссоединения семьи. Часто выбирают Синеокую на время как безопасную страну, а остаются навсегда, чтобы жить, растить детей и быть достойными гражданами.

Наша страна заинтересована в притоке трудовых ресурсов. Последние три года все больше иностранцев изъявляют желание получить белорусский паспорт.

С начала года у нас приобрело гражданство Республики Беларусь более 700 иностранных граждан, в основном это граждане России, Украины, Казахстана. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы у нас оставались трудолюбивые и законопослушные люди, которые уважают Конституцию и законы нашей страны. Ирина Литвинова, начальник управления по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома