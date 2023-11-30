3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Многодетная семья, стабильная работа и долгий путь к счастью. История о том, как гражданин Нигерии искал призвание на родине, а нашел в Беларуси
Беларусь - страна больших перспектив. Здесь есть все возможности для личностного роста, реализации карьерных амбиций и воспитания детей. Это отмечают те, кто не рожден белорусом, а делает сам этот осознанный выбор. Например, Боладжи Джордж Акинсаня - гражданин Нигерии, который нашел свое призвание и семью именно в Беларуси.
Подробности у Натальи Игнатенко.
Из Нигерии - в Беларусь
Ответственный и старательный. Колоритного иностранца в Беларуси приняли сразу. Боладжи Джордж охотно рассказывает, что переехал ради воссоединения семьи. Со временем привык одеваться потеплее и выучил непростой для него русский язык.
Беларусь - моя вторая страна, которую мое сердце очень любит. Просто я здесь и мне нравится. Это жизнь. Не могу выразить, как я чувствую это. Правильная страна, ты здесь живешь, нет проблем.
Путь к счастью длиною в 19 лет
Путь к счастью длиною в 19 лет. Интернациональная семья, официальная работа и соцпакет. За смену через его руки проходит 25 тыс. метров виниловых обоев. Контроль за сохранность упаковки - его задача. Коллеги не против соседства с таким колоритным упаковщиком, шутят, что еще чуть-чуть и станет полноценным белорусом.
Поначалу было ему сложно в процессе работы, пришлось показать, как правильнее, быстрее. Буквально через смену все пошло как по маслу. Будем пробовать его поэтапно на машиниста данной линии.
Беларусь - открытая и дружелюбная страна
Беларусь - открытая и дружелюбная страна с большими перспективами для тех, кто готов работать по букве закона на благо страны. Боладжи Джордж Акинсаня из таких. Говорит, что на его родине все по-другому.
Он имел богатый опыт работы в других странах - в Египте, работал он в России, в Нигерии. По сравнению с другими странами, у нас, в Беларуси, хорошие условия жизни, человек это прочувствовал.
А после трудовой смены папу с работы ждут трое детей: Стефания, Оливия и Аким.
Поддержка многодетных семей - в приоритете
Всесторонняя поддержка многодетных семей - еще один весомый аргумент в пользу Синеокой. Уютная трешка в новом микрорайоне Гомеля. Государство субсидировало покупку квадратных метров, чтобы дети росли в достойных условиях.
Он был удивлен, потому что у них в стране это вообще из разряда фантастики. Семья и семья, то есть каждый выплывает сам как может. Социальной поддержки такой нет, конечно.
В Гомельской области проживают 25 тыс. иностранцев
На учете в подразделениях по гражданству и миграции Гомельской области 25 тыс. человек. Приезжают в Беларусь на учебу, работу, бегут от войны, едут ради воссоединения семьи. Часто выбирают Синеокую на время как безопасную страну, а остаются навсегда, чтобы жить, растить детей и быть достойными гражданами.
Наша страна заинтересована в притоке трудовых ресурсов. Последние три года все больше иностранцев изъявляют желание получить белорусский паспорт.
С начала года у нас приобрело гражданство Республики Беларусь более 700 иностранных граждан, в основном это граждане России, Украины, Казахстана. В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы у нас оставались трудолюбивые и законопослушные люди, которые уважают Конституцию и законы нашей страны.
Скоро гражданин Нигерии станет полноценным белорусом - готовит документы на получение гражданства. Боладжи Джордж Акинсаня признается, что наша страна уже давно для него стала второй родиной.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
Эксперт: В вопросе экологической безопасности необходима консолидация всего мирового сообщества
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
В мире
Все
Вучич предрек уход американского СПГ с рынка ЕС и очереди за российским газом
Великобритания может отправить войска в Украину, если Трамп сократит финансирование Киева
Генсек НАТО выступил за продолжение войны в Украине
Трамп сделал несколько назначений в свою новую администрацию: какая должность будет у Илона Маска?
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ