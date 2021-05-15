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Многодетной маме Ольге Пантюхиной вручили орден Матери

Миссия быть мамой не только радостная, но и почетная. Накануне Дня семьи власти Минска навестили Ольгу и Владимира Пантюхиных. Вместе они уже 13 лет и воспитывают 5 детей. Ребятам принесли сладости, в квартиру нужные вещи в быту, а маме награду - орден Матери.

Всего только в Советском районе белорусской столицы проживают около 900 многодетных семей, в которых воспитывается почти 3 тысячи детей.

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