Многодетной маме Ольге Пантюхиной вручили орден Матери

Миссия быть мамой не только радостная, но и почетная. Накануне Дня семьи власти Минска навестили Ольгу и Владимира Пантюхиных. Вместе они уже 13 лет и воспитывают 5 детей. Ребятам принесли сладости, в квартиру нужные вещи в быту, а маме награду - орден Матери.



Всего только в Советском районе белорусской столицы проживают около 900 многодетных семей, в которых воспитывается почти 3 тысячи детей.



