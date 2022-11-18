Многодетные мамы страны во второй раз разыграют титул "Краса Беларуси"

Мы все делаем для того, чтобы прославлять понятие "многодетная семья". Многодетная мама - это модно, современно, это очень красиво. Поверьте, это очень красиво. Это не только внешняя эстетика, но и внутренняя составляющая, потому что они все очень открытые, душевные, они коммуникабельные, они быстро схватывают, с ними можно просто горы сворачивать - насколько они классные. И такие же дети. Потому что они смотрят на такую маму и им хочется двигаться.

Александра Никифорова, организатор конкурса "Краса Беларуси - 2022"