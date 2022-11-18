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Многодетные мамы страны во второй раз разыграют титул "Краса Беларуси"
16 конкурсанток выйдут на подиум, чтобы доказать, что материнство и карьера способны украсить любую современную женщину. Главное условие для претенденток на коронацию - быть мамой минимум троих детей и реализованным профессионалом. Марафон женственности стартует 18 ноября. Мастер-классы по этикету, фотопозированию от Национальной школы красоты, уроки сценического мастерства, дефиле, конкурс талантов - это лишь часть позиций из 9-дневного графика республиканского проекта. В организационном комитете конкурса десятки партнеров и общественное объединение "Белая Русь". А место главного наставника за многодетной мамой и титулованной миссис Александрой Никифоровой.
Мы все делаем для того, чтобы прославлять понятие "многодетная семья". Многодетная мама - это модно, современно, это очень красиво. Поверьте, это очень красиво. Это не только внешняя эстетика, но и внутренняя составляющая, потому что они все очень открытые, душевные, они коммуникабельные, они быстро схватывают, с ними можно просто горы сворачивать - насколько они классные. И такие же дети. Потому что они смотрят на такую маму и им хочется двигаться.
Кто из многодетных мам вернется домой с титулом "Краса Беларуси" и кому достанутся диадемы первой и второй вице-миссис - узнаем 26 ноября. Финальное шоу республиканского проекта примет Минский городской дворец культуры. Помимо жюри своих фавориток смогут выбрать и зрители. В инстаграм- аккаунте проекта "Краса Беларуси" пройдет онлайн-голосование.
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