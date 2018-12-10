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Многодетные с детьми-инвалидами получат первоочередное право на получение господдержки, не занятым в экономике откажут

Отдельный указ урегулировал некоторые нормы долевого строительства. Самая заметная новация - первоочередное право построиться получат многодетные семьи. Это сократит сроки ожидания в очереди нуждающихся. Дело в том, что в последние годы большие семьи ждут начала строительства по несколько лет. Этот срок не должен превышать года. Такую задачу поставил Президент на недавнем совещании по строительству.

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