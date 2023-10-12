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Многодетные семьи со всей страны приняли участие в большом диалоге с Натальей Кочановой и митрополитом Вениамином
Защита материнства и детства, государственная поддержка, сохранение традиционных ценностей. Многодетные семьи со всей страны приняли участие в большом диалоге с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином в Полоцке. Получился откровенный и душевный разговор. Все участники успешно совмещают воспитание детей, карьеру, участвуют в спортивных, культурных проектах. За яркий пример и вклад в развитие и укрепление исконно семейных ценностей многодетным родителям были вручены благодарственные письма. Для гостей организовали обзорную экскурсию по древнему Полоцку, где и зарождалась наша государственность. Живой интерес вызвало посещение Музея белорусского книгопечатания и Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.
Мы впервые принимаем участие в мероприятии такого уровня. Для нас это очень ценно. Большие эмоции мы испытываем. Для нас дети - это большой источник счастья, любви. Главное - сохранять ценности, традиции.
Такие встречи очень важны, есть обратная связь. Мы видим, что нас любят, в этой стране для нас очень многое делается. Это яркий пример такая встреча. Нас слышат, мы слушаем. Это очень здорово.
Актуальные темы, обозначенные нашим государством, стратегические цели, которые обозначены шестым Всебелорусским народным собранием, то, о чем всегда говорит Президент нашей страны, что семья - это очень важно, что дети и семьи, воспитывающие детей - это основополагающее для нас. Мы убедились в этом в ходе замечательной встречи. Мы за чашкой чая обсуждали очень важные и нужные вопросы.
Мероприятия ко Дню матери под эгидой Совета Республики продолжатся и завтра. В Полоцке состоится форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Участие в нем примут более 250 человек. На диалоговой площадке встретятся многодетные семьи, представители системы образования, здравоохранения, культуры, Белорусской православной церкви, чтобы обсудить важные для белорусских семей вопросы.
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