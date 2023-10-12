Многодетные семьи со всей страны приняли участие в большом диалоге с Натальей Кочановой и митрополитом Вениамином

Актуальные темы, обозначенные нашим государством, стратегические цели, которые обозначены шестым Всебелорусским народным собранием, то, о чем всегда говорит Президент нашей страны, что семья - это очень важно, что дети и семьи, воспитывающие детей - это основополагающее для нас. Мы убедились в этом в ходе замечательной встречи. Мы за чашкой чая обсуждали очень важные и нужные вопросы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси