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Многодетные семьи со всей страны приняли участие в большом диалоге с Натальей Кочановой и митрополитом Вениамином

Защита материнства и детства, государственная поддержка, сохранение традиционных ценностей. Многодетные семьи со всей страны приняли участие в большом диалоге с председателем Совета Республики Натальей Кочановой и митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим Экзархом всея Беларуси Вениамином в Полоцке. Получился откровенный и душевный разговор. Все участники успешно совмещают воспитание детей, карьеру, участвуют в спортивных, культурных проектах. За яркий пример и вклад в развитие и укрепление исконно семейных ценностей многодетным родителям были вручены благодарственные письма. Для гостей организовали обзорную экскурсию по древнему Полоцку, где и зарождалась наша государственность. Живой интерес вызвало посещение Музея белорусского книгопечатания и Спасо-Евфросиниевского женского монастыря.

Мы впервые принимаем участие в мероприятии такого уровня. Для нас это очень ценно. Большие эмоции мы испытываем. Для нас дети - это большой источник счастья, любви. Главное - сохранять ценности, традиции.
Николай и Елена Куцановы, многодетные родители
Такие встречи очень важны, есть обратная связь. Мы видим, что нас любят, в этой стране для нас очень многое делается. Это яркий пример такая встреча. Нас слышат, мы слушаем. Это очень здорово.
Надежда Никитина, многодетная мама


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Актуальные темы, обозначенные нашим государством, стратегические цели, которые обозначены шестым Всебелорусским народным собранием, то, о чем всегда говорит Президент нашей страны, что семья - это очень важно, что дети и семьи, воспитывающие детей - это основополагающее для нас. Мы убедились в этом в ходе замечательной встречи. Мы за чашкой чая обсуждали очень важные и нужные вопросы.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Мероприятия ко Дню матери под эгидой Совета Республики продолжатся и завтра. В Полоцке состоится форум "Разговор о важном: счастливая семья - сильное государство". Участие в нем примут более 250 человек. На диалоговой площадке встретятся многодетные семьи, представители системы образования, здравоохранения, культуры, Белорусской православной церкви, чтобы обсудить важные для белорусских семей вопросы.

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