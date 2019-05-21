Многодетные семьи в Беларуси будут стоять в очереди на жилье не больше года

С 2021-го их направят на строительство в течение двенадцати месяцев с момента постановки на учет.



Местные органы власти определили достаточное количество земельных участков для этой категории очередников. Это одна из более чем 60 мер по развитию строительной отрасли. План мероприятий по реализации Директивы Президента № 8 определил Совмин. Главный акцент на комплексной застройке. Приоритет будет отдаваться компаниям, мощностей которых хватит для выполнения полного цикла работ без привлечения сторонних организаций. Еще до возведения дома земельный участок нужно будет обеспечить инженерными сетями и коммуникациями. Что касается городов-спутников, во главе угла остается развитие социальной инфраструктуры. Подходы к финансированию строительства таких объектов изменятся.



Документ также предполагает цифровую трансформацию отрасли и изменения в подготовке высококвалифицированных кадров.