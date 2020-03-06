Многодетных матерей поздравили в Гродно

В Беларуси накануне праздника 8 Марта чествуют лучших женщин страны. В Гродно около 2 десятков многодетных матерей пригласили в областное объединение профсоюзов. Врачи, педагоги, строители, спортсменки - они сделали свой выбор не только в пользу большой семьи, но и смогли реализовать себя в профессии. В адрес каждой прозвучали слова поздравления и благодарности, были вручены ценные подарки. Среди награжденных - мама шестерых детей, врач-педиатр Ирина Кравчук. Она воспитывает сыновей и одну дочь. Вся семья творческая - дети играют на музыкальных инструментах, а мама еще и пишет стихи.