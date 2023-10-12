Награда за искренние улыбки, ежедневную заботу и безусловную любовь - орден Матери вручили многодетным мамам Минской области

Награда за искренние улыбки, большую семью, ежедневную заботу и безусловную любовь. Сегодня многодетным мамам Минской области вручили орден женской доблести и чести - орден Матери. В праздничном зале Дворца Республики собрались героини, которые родили и образцово воспитывают как минимум пятерых детей. О секрете большого семейного счастья материал Александры Гойтан. Подробности в видео.