Многодетный папа Антон Веснич: Семья - это как ангел

В дождливую погоду есть то, что согревает - безграничная родительская любовь. Ей посвятили и семейный праздничный марафон. Уютные концерты и церемонии награждения, камерные выставки и масштабные форумы. Завершились поздравления в День отца. Напомним, этот праздник белорусы отмечали второй раз в истории. О тех, кто становится главной опорой и вдохновляет своим примером, - сюжет Елены Витко (видео).