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Многодетный папа Антон Веснич: Семья - это как ангел
В дождливую погоду есть то, что согревает - безграничная родительская любовь. Ей посвятили и семейный праздничный марафон. Уютные концерты и церемонии награждения, камерные выставки и масштабные форумы. Завершились поздравления в День отца. Напомним, этот праздник белорусы отмечали второй раз в истории. О тех, кто становится главной опорой и вдохновляет своим примером, - сюжет Елены Витко (видео).
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