Многоэтажки атакуют грызуны. Крысы в подвале под мусоропроводом возвели целый подземный город

Жильцы одного из столичных домов обратились к нам с проблемой: Символ Нового года не только вступил в свои права, но и успел неплохо обосноваться в их многоэтажке. Крысы в подвале под мусоропроводом возвели целый подземный город.



Понятно, что с новыми соседями ужиться не получается - крысы проникают в подъезд и пугают жителей. В проблеме разбирался Илья Цветков.



Символ Нового года вступил в свои права не на шутку, и кроме того уже успел неплохо обосноваться в некоторых районах Минска. Например, в этой столичной многоэтажке крысиное царство выглядит примерно вот так.



Серые грызуны поселились в подвальном помещении дома по улице Притыцкого, 78 - прямо под мусоропроводом - еще осенью, как только наступили холода. Жителей девятиэтажки такое соседство совсем не радует - крысы проникают в подъезд и пугают детей.



Крысы обустроили под мусорной площадкой целое поселение, и теперь видеть грызунов возле дома приходится каждый день.



В коммунальные службы жители дома № 78 обращались не раз, чтобы решить проблему. Специалисты ЖКХ утверждают: работы по "зачистке" уже проводились. Однако, видимо, не достаточно качественно.



Теперь за дело взялись специалисты Центра профилактической дезинфекции. С нашествием вредителей планируют справиться в течение недели.







Яд для крыс готовят из специальных компонентов - он действует на грызунов постепенно, на протяжении семи дней, чтобы вызвать привыкание и не отпугнуть животных от приманок.



