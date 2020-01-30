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Многоэтажки атакуют грызуны. Крысы в подвале под мусоропроводом возвели целый подземный город

Многоэтажки атакуют грызуны. Крысы в подвале под мусоропроводом возвели целый подземный город

Жильцы одного из столичных домов обратились к нам с проблемой: Символ Нового года не только вступил в свои права, но и успел неплохо обосноваться в их многоэтажке. Крысы в подвале под мусоропроводом возвели целый подземный город.

Понятно, что с новыми соседями ужиться не получается - крысы проникают в подъезд и пугают жителей. В проблеме разбирался Илья Цветков.

Символ Нового года вступил в свои права не на шутку, и кроме того уже успел неплохо обосноваться в некоторых районах Минска. Например, в этой столичной многоэтажке крысиное царство выглядит примерно вот так.

Серые грызуны поселились в подвальном помещении дома по улице Притыцкого, 78 - прямо под мусоропроводом - еще осенью, как только наступили холода. Жителей девятиэтажки такое соседство совсем не радует - крысы проникают в подъезд и пугают детей.

Крысы обустроили под мусорной площадкой целое поселение, и теперь видеть грызунов возле дома приходится каждый день.

В коммунальные службы жители дома № 78 обращались не раз, чтобы решить проблему. Специалисты ЖКХ утверждают: работы по "зачистке" уже проводились. Однако, видимо, не достаточно качественно.

Теперь за дело взялись специалисты Центра профилактической дезинфекции. С нашествием вредителей планируют справиться в течение недели.



Яд для крыс готовят из специальных компонентов - он действует на грызунов постепенно, на протяжении семи дней, чтобы вызвать привыкание и не отпугнуть животных от приманок.

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Одно из решений - заварить мусоропровод

Шансы встретить нежданных гостей в подъездах в разы увеличивают вот такие функционирующие мусоропрводы. По словам специалистов, такие мусорные камеры - идеальное место для размножения грызунов.

Одно из решений проблемы крысиной атаки - заваривание мусоропроводов. Чтобы сделать это, необходимо получить согласие более половины жильцов дома. Пока минчане неохотно идут на такие меры. Однако коммунальщики просят и самих жителей следить за состоянием подъездов. Только поддержание чистоты позволит предотвратить повторное появление грызунов.

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