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Многофункциональная воркаут-зона открылась в Несвиже
Доступный спорт для всех, кто в ритме здоровья и активного образа жизни. Новая многофункциональная воркаут-зона открылась сегодня в Несвиже.
Это еще один объект, запущенный в рамках проекта Президентского спортивного клуба совместно с Минским облисполкомом. Локацией для новой спортивной точки стал Несвижский колледж имени Якуба Коласа. В 2019 году здесь уже открылось поле для игры в гольф, теперь у учащихся появилась возможность ежедневно тренироваться на современных тренажерах. На территории 350 квадратных метров под открытым небом несколько зон активности для игры в стритбол, для занятий уличной гимнастикой и снаряды для юных атлетов. Новую воркаут-зону уже успели оценить по заслугам учащиеся и преподаватели.
Площадка в Несвиже имеет свою отдельную историю, потому что в прошлом году, когда мы открывали общежитие, общались с ребятами, которые здесь учатся, из всех уголков нашей страны, нашей родины. Я им задавал вопрос: что же, чего не хватает еще в Несвиже? Один из вариантов был - строительство спортивной площадки как центра притяжения для молодежи. Условием было, чтобы молодежь именно поучаствовала в строительстве этой площадки. Мы об этом договорились, и сегодня мы видим, что наши договоренности выполнены.
Площадка очень сильно изменилась, она была в 4 раза меньше. Сейчас здесь можно заниматься и боксом, и какими-то силовыми видами. Это баскетбол, это даже элементарные занятия без оборудования, например, те самые отжимания. Я думаю, многие очень рады, глаза горят, есть уже желание быстрее это все попробовать, быстрее с парами закончить и прийти сюда заниматься.
У нас территория незакрытая. Мы всегда приглашаем наших будущих абитуриентов. Мы приглашаем их родителей, родителей наших учащихся, т.е. здесь очень удачное место. Я уверена, что площадка будет очень востребована.
В ближайшие месяцы проект "Спорт для всех" продолжит шагать по Минской области и охватит каждый ее район. Всего за сезон будут открыты 23 многофункциональные спортивные площадки.
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