Многофункциональная воркаут-зона открылась в Несвиже

Площадка в Несвиже имеет свою отдельную историю, потому что в прошлом году, когда мы открывали общежитие, общались с ребятами, которые здесь учатся, из всех уголков нашей страны, нашей родины. Я им задавал вопрос: что же, чего не хватает еще в Несвиже? Один из вариантов был - строительство спортивной площадки как центра притяжения для молодежи. Условием было, чтобы молодежь именно поучаствовала в строительстве этой площадки. Мы об этом договорились, и сегодня мы видим, что наши договоренности выполнены.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома