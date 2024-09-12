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Многофункциональную спортивную площадку открыли в Домжерицах

Многофункциональную спортивную площадку сегодня открыли в Домжерицах (Лепельский район). Летом - футбол, зимой - лыжи. Такой подарок жителям сделали к 100-летию Березинского биосферного заповедника. Территория разделена на зоны: для воркаута и тренировок, футбольное, волейбольное и баскетбольное поля. Есть место для занятий тяжелой атлетикой и пауэр-лифтингом, гимнастикой и гиревым спортом.

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Антон Краевский, заместитель управляющего делами Президента Беларуси:

"Это очень достойный стадион. Детки с удовольствием начали заниматься и тренироваться на этом стадионе. Отдельная благодарность строителям, которые его возвели в кратчайшие сроки, примерно где-то 2,5 месяца. Очень достойного качества. Поэтому этот объект станет, наверное, хорошим дополнением этой деревни будущего. И пускай только здесь вырастают новые спортсмены Республики Беларусь и будут новые деятели, которые будут радовать нашу республику".

Многофункциональная спортивная площадка построена с нуля на месте старого стадиона. Разработан план мероприятий, который посвящен развитию заповедника. В перспективе затронут и туристическую инфраструктуру.

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